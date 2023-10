Outubro Rosa: saiba onde fazer exames em Fortaleza

Durante o mês de outubro, os postos de saúde têm programações voltadas para a saúde da mulher, com ênfase na prevenção do câncer de mama

Além de viabilizar os atendimentos em saúde da mulher, o município também conta, ao longo do mês, com palestras, rodas de conversa, atrações culturais e iluminação especial em equipamentos públicos.

Neste sábado, dia 7, todos os postos de saúde do Município estão abertos com educação em saúde, exame clínico de mama e exame citopatológico.

O mês de outubro é conhecido mundialmente como o mês dedicado a atividades afirmativas referentes à conscientização e prevenção do câncer de mama e colo de útero . Com base nisso, a Prefeitura de Fortaleza realiza uma programação durante o período com o intuito de apoiar a campanha e promover a conscientização da população.

Onde fazer o exames de identificação do câncer

Destinado principalmente às mulheres de 50 a 69 anos, as ações de identificação de câncer de mama devem ser realizadas em uma Rede Municipal de Saúde. A paciente deve ser consultada por um médico ou enfermeiro para, posteriormente, solicitar um exame de mamografia. Esse exame é feito em policlínicas do município ou na rede contratualizada.

Além do atendimento normal, que acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, cerca de 40 postos de saúde de Fortaleza estarão abertos nos sábados dos dias 07 e 14/10 com atividades de educação em saúde, clínico de mama e exame citopatológico (rastreamento do câncer do colo do útero).

Confira os postos abertos e as datas

- Regional de Saúde I

30/09: UAPS Guiomar Arruda, Airton Monte, Maria Aparecida

14/10: UAPS Virgílio Távora, Fernando Façanha, Paulo de Melo

- Regional de Saúde II

30/09: UAPS Irmã Hercília, Aida Santos e Rigoberto Romero

14/10: UAPS Irmã Hercília, Frei Tito e Paulo Marcelo

- Regional de Saúde III

30/09: UAPS Clodoaldo Pinto, Cícera Carla Almeida- João XXIII e Meton Alencar

14/10: UAPS Hermínia Leitão, Santa Liduína e Waldemar Alcântara