Coreano que viajou ao Ceará para conhecer namorada anuncia noivado

Coreano que viajou ao Ceará para conhecer namorada a pede em casamento: "Ele escreveu na areia" Crédito: Reprodução/Instagram- Yalu_couple

Após viajar mais de 16 mil quilômetros da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, até Sobral, no Ceará, o coreano Yang Seok pediu a namorada cearense Luísa Vitória Ribeiro em casamento. O pedido foi feito na última quinta-feira, 5, na praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a universitária, de 20 anos, Yang a pediu em casamento por meio de uma frase escrita na areia da praia. Ela explica que o coreano de 28 anos pediu para que eles “ficassem para sempre juntos”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Nós fomos para Fortaleza resolver algumas coisas e depois para praia [Cumbuco]. Aí ele de repente me pediu em casamento na beira da praia. Estava eu, minha mãe, e uma amiga. E ele escreveu lá na areia em inglês me pedindo em casamento. Minha mãe não sabe ler inglês e foi muito engraçado. Ele pediu para que nós ficássemos para sempre juntos. Para sempre ao seu lado. Foi lindo o pedido", relatou.

O casal compartilhou o momento no perfil que eles mantêm juntos no Instagram. Veja O “dorama da vida real”, como ficou conhecida a história dos dois, viralizou quando Yang viajou até o Ceará para encontrar Luísa pela primeira vez, após um ano de relacionamento à distância. Ambos ficaram conhecidos quando começaram a postar as primeiras experiências do coreano no Estado. O visto de turista de Yang permitia que ele passasse três meses no Brasil. No entanto, o casal conseguiu uma nova documentação, que prevê que Seok retorne à Ásia apenas em janeiro de 2024.

"Ele só volta em janeiro. Conseguimos aumentar o visto dele no Brasil até janeiro de 2024. Ele volta para Coreia do Sul, mas vai retornar ao Brasil". Luísa relata que o casamento ainda não tem data marcada, no entanto, a união dos dois deve ocorrer antes do fim do ano. “Não temos o dia, mas planejamos casar antes dele ir embora”, revelou. O início da história Luísa e Yang se tornaram amigos após a universitária decidir que queria aprender inglês. Desde que o relacionamento tornou-se namoro, ambos se comunicam pela língua em comum e por meio de tradutor online.