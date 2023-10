Ceará tem aumento de 71% em incêndios de vegetações em 2023

Treinamento prático do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará Crédito: Corpo de Bombeiros-Ce/Divulgação

Conforme capitão Francisco Eduardo Fideles Dutra, do CBMCE, algumas razões para o aumento são os efeitos das mudanças climáticas e a presença do El Niño, fenômeno meteorológico relacionado à seca no Ceará. Conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a previsão é que o período entre 2023 e 2027 seja o mais quente já registrado na Terra, sob o efeito combinado do El Niño e o aquecimento global. "Além disso, no primeiro semestre choveu muito. Isso fez com que a vegetação crescesse mais, o que gera maior carga de incêndio", relaciona o capitão Dutra. Ou seja, o mato está mais alto, o que alimenta mais os incêndios, deixando-os maiores. Em 2022, o CBMCE apagou 5.214 incêndios em vegetações. O número total de casos no ano passado é menor do que os anos de 2021, 2020 e 2019, quando a corporação atendeu, respectivamente, 6.751, 7.125 e 6.097 casos do tipo. Serviço Denúncia de foco de incêndio Se avistar qualquer foco de incêndio em vegetação, mesmo que aparentemente pequeno, entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros por meio do número de emergência 193. O acionamento rápido pode evitar que o fogo se alastre e cause danos maiores. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.