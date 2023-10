Exames de mamografia serão ampliados em 29% nas policlínicas regionais durante outubro

Neste mês, ações de prevenção contra o câncer de mama estão sendo intensificadas em todo o Ceará. Atualmente, as policlínicas regionais do Estado realizam ao mês cerca de 11.418 exames. De acordo com o divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesa), durante a campanha Outubro Rosa, as unidades de saúde aumentarão a oferta de exames de mamografia em 29%. Com o incremento de mais 3.336 procedimentos, a expectativa é que 14.754 exames de mamografia sejam realizados no Estado.

Para iniciar oficialmente a programação da campanha Outubro Rosa, o Governo do Estado realizou na manhã desta quarta-feira, 4, uma cerimônia reunindo autoridades, profissionais da saúde e representantes da sociedade civil. Realizado no auditório da Escola de Saúde Pública (ESP/CE), o evento acolheu dezenas de pessoas trajadas na cor rosa para debater a importância das ações de conscientização, bem como escutar histórias de quem superou a batalha contra a doença.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, esteve presente a vice-governadora Jade Romero, também titular da secretaria das Mulheres do Ceará. De acordo com a gestora, o período de pandemia teve impactos significativos no índice de casos mais graves de câncer de mama no Estado.