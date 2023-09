Adepol aponta que 68% dos inquéritos policiais no Ceará em 2022 foram solucionados

O Ceará é um dos estados do Nordeste com números mais expressivos de solução de crimes, com 68% elucidados no ano de 2022. Conforme dados da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol-Brasil), o Estado é o terceiro da região com maior índice de inquéritos solucionados, ficando atrás de Alagoas (86%); e Maranhão (96,65%).

O inquérito policial é um procedimento investigatório conduzido pela Polícia Judiciária para apurar a ocorrência de crimes e identificar seus autores. Entre o índice total de casos no Ceará, também foram levantados os indicadores de resolutividade de homicídios (45%), crimes contra o patrimônio (67%) e violência doméstica (78%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a pesquisa da Adepol, a média cearense é levemente superior à média aritmética nacional, que corresponde a 64,16% de elucidação em 2022. O levantamento levou em consideração os índices de resolutividade e elucidação de inquéritos das Polícias Civis e da Polícia Federal.