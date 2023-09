Homem é preso em Itarema com duas armas de fogo e mais de 400 munições

Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu no sábado, 9, Kauan de Paiva, 18, em Itarema, a 210,6 km de Fortaleza. Ele estava com quatro armas de fogo e mais de 400 munições, conforme os agentes.

O suspeito foi detido em um imóvel no bairro Centro do município, com auxílio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Foi apreendida com ele uma mochila contendo dois revólveres; duas pistolas calibre 380, sendo uma delas com numeração suprimida; além de 112 munições calibre 40, 122 calibre 38, 100 calibre 9mm e 113 calibre 380.