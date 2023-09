Cearenses testemunham terremoto no Marrocos: "Senti as paredes do quarto tremerem"

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo sísmico — que teve como epicentro a região montanhosa do Alto Atlas — foi o mais forte presenciado no país em um período de 120 anos. A Reuters estima que mais de 2 mil pessoas morreram após os incidentes.

O terremoto de magnitude 6,8 foi observado na sexta-feira, 8, sendo responsável por atingir boa parte da cidade histórica de Marrakech, capital do Marrocos — um tremor de magnitude 4,9 foi registrado 19 minutos depois do primeiro.

Após presenciarem o terremoto no Marrocos , integrantes da comitiva governamental cearense na X Conferência Internacional de Geoparques da Unesco deram os seus depoimentos sobre o incidente à rádio O POVO CBN . Fazem parte do cortejo a vice-governadora Jade Romero (MDB) e a secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Sandra Monteiro.

Juntamente com outros brasileiros, os integrantes da comitiva foram orientados a se agruparem nos arredores da piscina do hotel em que estavam hospedados. A expectativa é que o grupo capitaneado por Jade Romero retorne ao Brasil neste domingo, 10.

Sandra ainda afirma que, após os abalos, as pessoas se direcionaram para lugares abertos, como as avenidas. Tumultos também foram observados — causados pela preocupação dos moradores com os idosos. “Estamos bem. A vice-governadora entrou em contato conosco. Ela [Jade Romero] tinha acabado de chegar [no Marrocos]”, assegura.

“Fomos surpreendidos com um tremor durante a noite. Estávamos na parte antiga [de Marrakech], onde ficam os riads [hotéis]. O terremoto aconteceu depois das 23 horas, quando todos estavam recolhidos [nos quartos]. Em uma medida protocolar, saímos com documentação e com nossos pertences”, apontou.

"Senti as paredes do quarto tremerem"

Outra cearense presente no país africano durante a eclosão do terremoto, a empresária Annette de Castro descreveu ter se dado conta do abalo após ter percebido as pessoas saírem dos quartos do hotel. Ela estava hospedada na cidade de Errachidia, distante 497 quilômetros (km) de Marrakech.

“Por volta das 23h30min, senti as paredes do quarto tremerem. Inicialmente, pensei que estivesse tonta. Foi quando as mensagens começaram a chegar, e as pessoas deixaram os seus quartos. Recebemos, então, a notícia do terremoto em Marrakech. Não sabíamos da gravidade, mas ficou claro que foi [o terremoto] acima da magnitude 6,5. Percebemos que um desastre havia acontecido”, disse a empresária à rádio O POVO CBN.

Ainda segundo Annette de Castro, a cidade de Errachidia, situada no sudeste do país, não foi tão atingida como outras localidades próximas das montanhas do Alto Atlas. A gestora, no entanto, diz que as cicatrizes deixadas pelo terremoto deverão permanecer expostas durante os próximos meses.