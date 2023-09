Elmano de Freitas cumpre agenda na China com visita à zona tecnológica de hidrogênio

O governador do Ceará também deverá discutir possíveis parcerias com investidores chineses para a produção de Hidrogênio Verde

Em comunicado nas redes sociais, o governador cearense sublinhou a importância do momento para o desenvolvimento de programas vinculados ao uso da energia renovável no Estado. “Foi um momento de troca de experiências nessa área que tem se consolidado no Ceará. O nosso estado tem grande potencial na produção de energia renovável”, afirmou.

O chefe do Executivo cearense acompanhou os trabalhos tocados na Zona de Demonstração de Hidrogênio para Energia , situada no distrito de Daxing, em Pequim — o parque foi estabelecido em 2021 e é alvo de investimentos de mais de 170 empresas chinesas e internacionais. Em uma estação situada no local, Elmano pôde assistir ao abastecimento de um tanque de hidrogênio, de 35 quilogramas, instalado em um ônibus.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), iniciou a agenda de visitas à China neste domingo, 10, com o objetivo de estimular a troca de experiências e conhecimentos entre universidades chinesas e cearenses na área de geração de energia sustentável . Firmar parcerias com investidores também compõe o cerne da viagem ao país asiático.

Outro objetivo da visita oficial de Elmano é mostrar para potenciais investidores chineses a capacidade de expansão da economia cearense por meio do Porto do Pecém e da sua Zona de Processamento e Exportação. Além disso, deverá ser discutida a possibilidade de se instalar um centro tecnológico no Estado por meio de uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Desde 2009 a principal parceira comercial do Brasil, a China foi responsável por exportar mais de U$ 89 bilhões em produtos nacionais apenas no ano passado.

Uso do Hidrogênio Verde



Na última quinta-feira, 7, o governador sancionou a política estadual que visa estabelecer uma governança para o uso do Hidrogênio Verde (HV) em solo cearense.

Na ocasião, o chefe da Administração do Ceará disse que o movimento vai contar com a participação de entes da sociedade civil e de empresas interessadas em investir no setor. No Estado, mais de 24 memorandos de entendimento com o objetivo de turbinar a produção de HV já foram assinados.