Acidente no interior do Ceará deixa três pessoas do mesmo carro mortas

Um acidente registrado entre os municípios cearenses de Acaraú e Cruz deixou três pessoas mortas — dois homens e uma mulher — na noite deste sábado, 9. As vítimas, que eram integrantes de uma Igreja Evangélica, estavam no mesmo carro — um Gol de cor branca.

O motorista do outro veículo, uma Land Rover, foi preso em flagrante. Um outro automóvel também se envolveu no acidente — todos os seus passageiros sofreram ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionados ao local do acidente — a área já conta com a presença da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A Perícia Forense de Itapipoca se dirigiu ao perímetro a fim de que os corpos pudessem ser recolhidos.