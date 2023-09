Vice-governadora do Ceará enfrenta terremoto de magnitude 6,8 no Marrocos

Jade Romero Crédito: AURÉLIO ALVES

Jade Romero, vice-governadora do Ceará, passou por um susto nesta sexta-feira, 8, quando um terremoto de magnitude 6,8 foi registrado no Marrocos, onde a dirigente se encontra em compromisso oficial. A gestora usou as redes sociais para informar que ela e a comitiva do Governo estão em segurança no país. "Aqui em Marrakesh, no Marrocos, fomos surpreendidos com um terremoto de magnitude 7, de acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. Toda nossa comitiva do Governo do Ceará está bem e em local seguro, seguindo os protocolos de segurança", disse em publicação.