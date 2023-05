Ceará recebe R$ 8,6 milhões do Ministério da Saúde para realizar cirurgias eletivas

O Ministério da Saúde anunciou o envio de R$ 8,6 milhões para o Ceará. A verba é oriunda do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, que pretende diminuir a espera por procedimentos cirúrgicos no Sistema Único de Saúde (SUS). O Ceará lançou em abril a versão estadual do programa.

De acordo com a pasta, com o valor repassado para o Ceará, 15.900 procedimentos poderão ser realizados. Com pelo menos 40 mil procedimentos na fila, a verba corresponde a cerca de 38% do total. O Governo do Estado também deve aportar dinheiro para o programa.

Essa deve ser a primeira parcela da verba recebida pelo Estado, pois em fevereiro o Ministério da Saúde afirmou que o Ceará receberá R$ 25,9 milhões para o programa. Até o momento, outros 18 estados receberam quantias para reduzir as filas de cirurgia.

Os procedimentos são feitos por entidades hospitalares cadastradas junto à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), podendo ser públicas, privadas e sem fins lucrativos.

As especialidades contempladas no mutirão são Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Gastroenterologia, Ginecologia, Urologia, Nefrologia, Neurologia e Vascular.

Remoção de vesícula, implante de prótese no joelho, correção das mamas, remoção de cálculos renais e cirurgia de catarata são algumas das principais cirurgias demandadas pela população que está na fila.