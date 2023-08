Cirurgias eletivas: Ceará realizou 28 mil procedimentos até agosto

A expectativa da Secretaria de Saúde (Sesa) é realizar cerca de 45 mil atendimentos até o fim do ano

A plataforma do IntegraSUS disponibilizou dados em tempo real de cirurgias eletivas. De acordo com o balanço, neste ano foram realizados 28 mil procedimentos no Ceará até esta quinta-feira, 3 de agosto.

A fila congelada mostra que, até o dia 31 de janeiro de 2023, 68.107 pacientes aguardavam atendimento. A fila de espera, hoje, foi reduzida para 26.500. O número equivale a 60% menos do que em relação aos dados do começo do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As maiores demandas são cirurgia-geral, ortopedia e traumatologia, ginecologia, oftalmologia e urologia, de acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

Até o fim deste ano, a expectativa do órgão estadual juntamente com o Governo Estadual e Federal é reduzir a fila, tendo como foco a celerididade.

Durante transmissão para divulgar os dados, a secretária da saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, fala da importância de mais unidades hospitalares credenciadas no sistema. "Já cadastramos mais de 60 hospitais, mas ainda estamos buscando novas unidades”, afirma.