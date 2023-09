Unilab abre processo seletivo para vaga no Instituto de Desenvolvimento Rural

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira ( Unilab ) anunciou a abertura de um novo processo seletivo. O certame tem uma vaga, destinada ao Instituto de Desenvolvimento Rural, para o cargo de professor de máquinas e mecanização agrícola . Com uma carga de 40 horas semanais, o aprovado terá salário de R$ 9.616,18 .

Com taxa de inscrição de R$ 190, as inscrições estão abertas até o dia 6 de outubro, através do e-mail [email protected].



O processo terá validade de dois anos a partir de sua homologação e publicação no Diário Oficial da União (Dou) e poderá ser prorrogado por igual período.