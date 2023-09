Araripe: Ceará pode sediar próxima conferência de geoparques da Unesco

Placa do Geopark Araripe, geossítio Pedra Cariri Crédito: TATIANA FORTES

Ceará é "lugar propício" para sediar conferência da Unesco Paleontólogo e professor da Urca, Álamo Saraiva acredita que o Cariri é o “lugar propício” para sediar a conferência, principalmente porque o Geoparque Araripe foi o primeiro da América Latina a ser reconhecido pela Unesco. “Foi um dos pioneiros do mundo. Por isso, de alguma forma, a gente tem que protagonizar esse processo. É justo que a gente sedie esse encontro”, disse o pesquisador. “Nós precisamos mostrar ao mundo as nossas áreas diferenciadas em relação ao tema geo”, acrescentou. Criado em 2006, o Geoparque Araripe tem área aproximada de 3.789 quilômetros quadrados (km²) e integra seis municípios do Cariri: Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.