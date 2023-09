Domenico de Masi, autor de Ócio Criativo, visitou o Ceará, foi a Jericoacoara e comprou uma rede

O sociólogo italiano que morreu neste sábado, também foi a desfile do estilista Lino Villaventura e visitou duas vezes a Redação do O POVO

O sociólogo italiano Domenico De Masi, que morreu neste sábado aos 85 anos, esteve no Ceará várias vezes. Chegou a visitar a praia de Jericoacoara, quase na virada do milênio, assistiu a desfile do estilista Lino Villaventura e esteve nas duas vezes na Redação do O POVO.

Heródoto Barbeiro, Domenico De Masi e João Dummar Neto Crédito: Camila de Almeida, em 24/8/2015 Domenico de Masi com Regina Ribeiro e Érico Firmo, em palestra no O POVO Crédito: Diego Camelo, em 24/8/2015 Domenico de Masi em palestra para equipe do O POVO Crédito: Diego Camelo, em 24/8/2015 Domenico de Masi em palestra no Espaço O POVO de Cultura e Arte Crédito: Diego Camelo, em 24/8/2015

Uma das passagens pelo Estado foi em 1999. Ele participou de evento organizado pelo então presidente do Grupo de Comunicação O POVO, Demócrito Dummar. Palestrou na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Dois auditórios ficaram lotados — um no qual De Masi falava, outro com telão para transmitir, acompanhado por quem não conseguiu entrar no outro recinto.