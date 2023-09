Viagem à China tratará de parcerias em energia e habitação, diz Elmano

Governador do Ceará embarca para segunda visita ao país asiático na quinta-feira, 7, tendo também o hidrogênio verde, entre as pautas

“Essa é uma viagem de continuidade às negociações (iniciadas) quando estive lá com o presidente (da República) Lula. Então, agora estamos indo para buscar avançar nas negociações e garantir investimentos para o estado do Ceará. Um desses investimentos diz respeito à habitação. Nós estamos para fechar uma parceria na área da habitação, para a Capital e para o Interior e quando voltarmos teremos mais novidades sobre isso”, antecipou Elmano.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou que embarca para sua segunda visita oficial à China na próxima quinta-feira, 7 de setembro, para tratar de parcerias nas áreas de energia, notadamente em investimentos na cadeia produtiva do hidrogênio verde , e habitação.

Ele acrescentou que a parceria deve impulsionar políticas habitacionais, junto com o programa do governo federal, ‘Minha Casa, Minha Vida’, bem como “investimentos na área de energia, que podemos ter no estado do Ceará, que eu considero muito importante para o desafio da geração de emprego e renda”.

As falas ocorreram pouco depois de evento no Palácio da Abolição que marcou a assinatura de acordos de cooperação técnica com o (Sebrae) para fortalecer o afro-empreendedorismo.

