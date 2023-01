App Unimed Ceará tem foco na Atenção Integral

A Unimed Ceará anuncia o lançamento do seu primeiro aplicativo com foco na Atenção Integral à Saúde. Já disponível para download, o app busca aperfeiçoar o atendimento ao cliente e disponibilizar um acompanhamento voltado para prevenção e promoção da saúde, reforçando ainda mais o cuidado que já faz parte da essência da marca.

Para fazer o download gratuito, o usuário deve pesquisar “Cliente Unimed Ceará” na loja de aplicativos do seu smartphone. Entre as vantagens, o app da Unimed Ceará traz para o beneficiário experiências inovadoras na área da saúde como, por exemplo, o uso do Robô Laura, tecnologia de ponta que, por meio da inteligência artificial, ajuda no cuidado com o cliente que busca o pronto atendimento virtual. O novo app também traz o Chat Saúde para dúvidas sobre exames e medicamentos, e demais opções que direcionam para cuidados com a saúde física e emocional.

Este é o principal propósito: oferecer um acompanhamento constante da saúde, com mais praticidade e comodidade, utilizando meios como as teleconsultas, que segundo estudos recentes, podem solucionar até 80% das demandas de Atenção Primária.

Com pouco mais de uma semana de divulgação o app já contabiliza mais de três mil downloads. Segundo a coordenadora de marketing da Unimed Ceará, Larissa Macedo, a iniciativa visa integrar uma gama de serviços por meio das facilidades possibilitadas pela tecnologia, fazendo uso de um dispositivo cada vez mais democrático como o smartphone. “Queremos trazer inovação e praticidade para o nosso cliente, transformando o app em uma ferramenta de saúde, para acesso contínuo, não só nos momentos em que se exige, por exemplo, o cartão virtual para realização de consultas e exames ou retirada do boleto online”, explica Macedo.

A Atenção Integral à Saúde, que cuida das pessoas em vez de apenas tratar patologias, valorizando a atuação de maneira preventiva, está entre os focos de atuação da Unimed Ceará em consonância com o Sistema Nacional Unimed, que em seu novo posicionamento traz essa visão holística de cuidado. Entre os investimentos feitos nessa perspectiva, estão soluções, como o app e infraestruturas, a exemplo da inaugurada no ano passado, na Rua Nogueira Acioli, em Fortaleza, e que dispõe de 16 consultórios para atendimentos médicos e multidisciplinares presenciais, quatro consultórios para a realização de teleconsultas médicas e multidisciplinares, uma sala de vacinação, um espaço destinado às terapias integrativas e um ambiente “Mude1Hábito” voltado para atividades físicas.