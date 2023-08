Juiz diz que "mulher é bicho da língua grande"; TJCE abre sindicância

O juiz Francisco José Mazza Siqueira é apontado por constranger vítimas de violência sexual durante uma audiência ocorrida em Juazeiro do Norte, no Ceará, que ocorreu no dia 26 de julho último. As mulheres estavam presentes denunciam um médico.



De acordo com o advogado Aécio Mota, o juiz desdenha das mulheres, inclusive testemunhas de uma vítima que estavam presentes. "Era para ser uma audiência, mas se tornou um show de horror", aponta.

Os comentários do juiz sobre as mulheres citavam alunas foram gravados em vídeo na audiência. "Tinha aluna que chegava se esfregando em mim, a vagina em mim. Aqui não é criança, todo mundo é adulto", comentou.

Em outro momento, o juiz comenta sobre as mulheres, estudantes, que fizeram seleção de estágio, na vara dele. "Quem acha que mulher é tudo boazinha, tão muito enganado viu. São tudo bicho de mão pesada, bicho da língua grande e chuta nas partes baixas, são as mulheres", disse o juiz.

Conforme o advogado Aécio Mota, participavam da audiência, além do juiz, as testemunhas do médico acusado e testemunhas da vítima, todas mulheres, que permaneceram caladas, o médico e advogados do médico e da vítima. "Todas as testemunhas eram mulheres, nove mulheres estavam presentes na sala de audiência e tiveram que ouvir isso", informou.