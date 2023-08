Homem vira réu acusado de matar jovem com autismo em Fortaleza

Crime teria ocorrido após vítima se incomodar com barulho de discussão do denunciado com criança

A Justiça tornou réu Peric Evandro da Silva, de 34 anos, pela acusação de matar Bergson Mariano da Silva, de 26 anos, em 3 de agosto último no bairro Passaré. Denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) foi aceita na última quarta-feira, 16, pela 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

Conforme a acusação, Bergson, que era autista, presenciou Peric discutindo com uma criança e ficou agitado com o barulho. Ele teria passado a dizer que ia chamar a Polícia e jogou uma pedra contra Peric. Conforme testemunho, Bergson saiu correndo, tendo voltado ao local instantes depois.

“Nesse ínterim, o réu PERIC se apossou de uma arma de fogo que já possuía previamente e quando a vítima retornou, por motivo fútil, consistente na insatisfação com a reação/intervenção da vítima na discussão que o réu tinha com uma criança; continuou discutindo com BERGSON e, em seguida, surpreendeu a vítima efetuando um disparo de arma de fogo que atingiu BERGSON no ombro esquerdo, de trás para frente”, afirmou na denúncia a promotora Márcia Lopes Pereira.