Defesa Civil alerta sobre baixa umidade relativa do ar no Ceará

A Defesa Civil do Ceará emitiu aviso em sua conta oficial do Instagram, alertando sobre as altas temperaturas que atingirão alguns municípios. Segundo a nota, o Estado está em um período de alerta devido à baixa umidade relativa do ar.

Além das altas temperaturas, a baixa umidade do ar aumenta o risco de incêndios florestais. Ainda de acordo com a Defesa Civil, o aviso foi baseado em análises de dados e modelos da Funceme, bem como de outras instituições nacionais e internacionais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo significativo de água para manter-se hidratado, dando atenção especial a idosos e crianças, além de evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre entre às 11 horas e 15 horas, para evitar riscos em ambientes de baixa umidade.

“Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões”, é a previsão da Funceme para este sábado, 26. O Relatório indica pouca distribuição de nebulosidade sobre o estado do Ceará, ou seja, o Estado deve continuar com tempo estável deste sábado até segunda-feira, 28.

Alguns municípios da região Jaguaribana, do Sertão Central e Inhamuns, do Cariri, da Ibiapaba e do Litoral Norte terão temperaturas máximas entre 35 e 38ºC, durante as tardes, por conta do tempo estável.

No início das manhãs, as temperaturas mínimas ficarão entre 16ºC e 19ºC em alguns municípios serranos localizados no sul e no noroeste do Estado.

Na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), as temperaturas máximas ficarão em torno de 32°C e mínimas de até 24ºC.