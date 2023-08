Governo anuncia cirurgias de endometriose para 30 mulheres; fila chega a quase mil pessoas

De acordo com a secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara, três unidades de saúde estarão atuando durante a ação: Hospital Geral Dr. César Cals, Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Os três hospitais atuarão ainda na triagem dessas pacientes.

O Governo do Ceará anunciou que 30 pacientes que esperam na fila de regulação por cirurgias de endometriose serão convocadas para realizar os procedimentos. A ação, anunciada durante transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 21, faz parte do lançamento do Programa Saúde da Mulher.

“Nós vamos convocar [essas mulheres] para uma avaliação, para ver se elas estão com os exames pré-operatórios em dia ou se precisam fazer mais algum outro exame; e depois vamos marcar a cirurgia daquelas que realmente tiverem indicação de cirurgia”, explicou a secretária.

Durante a transmissão, os gestores ainda ressaltaram a importância do tratamento e detecção precoce da doença. “As mulheres que têm muita dor na relação sexual, aos menstruar, ao urinar, que tem dificuldade de engravidar; esses são alguns dos sintomas que devem levar as mulheres a procurar uma atenção primária para relatar e investigar se tem endometriose”, informou Tânia Mara.

O anúncio foi feito com a presença do governador Elmano de Freitas, além da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves (PT). Além da convocação das pacientes, na manhã de hoje também foi anunciada ação voltada para a proteção e atendimento às mulheres em situação de violência. Na ocasião, foi declarada a construção de mais três unidades das Casas da Mulher Brasileira (CMB) no interior do Estado.