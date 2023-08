Caminhão com mais de R$ 3 mi em smartphones e copos térmicos contrabandeados é apreendido

Em uma operação conjunta com a Sefaz e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Receita Federal confiscou um caminhão que tinha em seu interior cerca de R$ 3,5 milhões em produtos vindos de contrabando. A ação foi realizada no município de Penaforte, a 546,3 km de Fortaleza.

O veículo vinha de São Paulo e transportava itens como eletrônicos, copos térmicos e smartphones que não tinham regularidade comprovada para entrar no País, além de terem características de violação de propriedade industrial.

A detecção das mercadorias se deu a partir da troca de informações de inteligência entre os órgãos. Com a apreensão, o veículo e as mercadorias foram conduzidos para Fortaleza, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal durante o trajeto, onde serão vistoriados e realizada uma investigação para apurar as responsabilidades tributárias e penais dos responsáveis.