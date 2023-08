Concursos: MEC abre inscrições para 220 vagas e salários de R$ 6,2 mil

O Ministério da Educação está com inscrições abertas para concurso público de nível superior na pasta. São 220 vagas em aberto para o cargo de técnico em em assuntos educacionais, com remuneração de R$ 6.255,90.

O edital foi divulgado nessa terça-feira, 8, no Diário Oficial da União, e a abertura das inscrições começaram nesta quarta, 9. O ministro Camilo Santana publicou nas redes sociais sobre as novas oportunidades na pasta.

Das vagas, 165 são para ampla concorrência, 11 para pessoas com deficiência (PcD) e 44 para candidatos negros.



Os aprovados terão com função realizar atividades de execução qualificada de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária. A carga horária é de 40 horas semanais.

No calendário divulgado pelo MEC, a aplicação das provas objetiva e discursiva será no dia 8 de outubro. No entanto, as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência.