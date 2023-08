Centec abre vagas para curso na área de energia solar

Estão abertas as inscrições para o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em energia solar fotovoltaica no Instituto Centec. Os interessados devem ter 16 anos ou mais e podem se candidatar até a próxima sexta-feira, 11 de agosto, na sede do CVTec em São Gonçalo do Amarante, local onde serão ministradas as aulas, a cerca de 62 km de Fortaleza.

Ao todo, serão disponibilizadas 45 vagas, divididas igualmente nos turnos da manhã, tarde e noite. O curso tem a duração de dois meses, com início no dia 28 deste mês, e disponibilizará certificado de 160 horas para os aprovados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Ceará tem 56 mil indígenas, segundo Censo 2022; número quase triplicou comparado a 2010

Sobral tem melhor avaliação de serviços urbanos e qualidade de vida, diz estudo

Marinha: ventos de até 60km/h devem atingir litoral do Ceará

Este é o primeiro curso do Centec voltado à área de energias renováveis, que, segundo o diretor de Extensão Tecnológica e Inovação, Cleyton Monte, tem crescido em todo o Ceará.

“A ideia é futuramente expandir e ofertar o curso para outros municípios do Interior, para que esses profissionais qualificados pelo Centec possam estar inseridos nesse esforço do Governo do Estado de transição energética, energias limpas contribuindo com o desenvolvimento e geração de renda local.”

O treinamento é voltado para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, com ensino médio completo e experiência básica com eletricidade. Para confirmar a inscrição, o interessado terá de comparecer à CVTec em São Gonçalo do Amarante, levando a documentação necessária.