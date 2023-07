Dois homens são presos suspeitos de violência doméstica em Itapipoca

Dois homens foram presos durante o último domingo, 16, no município de Itapipoca, a cerca de 139 km de Fortaleza. Os acusados, um de 46 e o outro de 29 anos de idade, vão responder pelos crimes de violência doméstica.

A primeira das apreensões ocorreu no bairro Encruzilhada, após a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) receber denúncias, através do número 190, sobre agressões contra uma mulher de 26 anos. A informação foi confirmada no local e o suspeito, um homem de 49 anos de idade, com antecedentes por homicídio, tentou fugir pulando os muros de um imóvel, mas logo foi rendido pelos PMs.

No segundo caso, outro homem, dessa vez de 29 anos, foi preso no bairro Estação, acusado de agredir a companheira durante uma briga. De acordo com a PMCE, o indivíduo já tinha passagens por tentativa de estupro de vulnerável e ameaça.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de violência doméstica e levados para a Delegacia Regional de Itapipoca, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia: (88) 3631-3232