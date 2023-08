Três cidades do Ceará receberão unidades de Casas da Mulher Brasileira

As Casas oferecem acolhimento e encaminhamento de denúncias de violência contra a mulher de forma ágil e especializada

O Ceará receberá a instalação de mais três unidades das Casas da Mulher Brasileira (CMB), equipamentos que atuam na proteção e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência . A ação foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 21, pelo governador Elmano de Freitas. Segundo o gestor, serão construídas unidades nos municípios de São Benedito , Limoeiro do Norte e Itapipoca .

O anúncio da instalação dos equipamentos faz parte das ações em alusão a campanha Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência doméstica e familiar. A mobilização foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/ 2006), assinada no dia 7 de agosto.

Casa da Mulher Cearense

Além da primeira Casa da Mulher Brasileira do Estado, localizada em Fortaleza, o Estado também conta com outras três Casas da Mulher Cearense, nos municípios de Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral.

Idealizadas a partir do exemplo da unidade de iniciativa federal, esses equipamentos regionais também atuam com rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência. Além das unidades que já estão em atividade, o Ceará ainda conta com outros três equipamentos em construção, nos municípios de Tauá, Crateús e Iguatu.

Os equipamentos são coordenados pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Com informações da repórter Alexia Vieira