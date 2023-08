Elmano diz que não conseguiu falar com ministro de Minas e Energia após apagão

Atualmente de viagem a Brasília, o governador Elmano de Freitas (PT) disse que buscou o Ministério de Minas e Energia para obter maiores informações sobre o apagão registrado na manhã desta terça-feira, 15, em todo o Brasil. Com ocorrências também no Nordeste, a queda do sistema elétrico prejudicou bares, restaurantes e barracas de praia no Ceará.

“Perguntei, mas não consegui falar ainda não”, disse o governador ao O POVO. Elmano sinaliza que seguiria buscando informações junto ao Ministério sobre a queda, que ocorreu na manhã do feriado, em Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção.

O governador está em Brasília para cumprir uma série de reuniões de olho em obras de infraestrutura anunciadas recentemente pelo governo Lula (PT) para o Ceará. Pela manhã, ele se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para tratar do início da obra de construção do Ramal do Salgado, no Cariri cearense.