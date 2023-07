Chacina do Curió: STJ nega habeas corpus e mantém prisão de policial condenado

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus para o policial militar Ideraldo Amâncio, condenado pela Chacina do Curió no dia 25 de junho. Segundo o vice-presidente do Tribunal, OG Fernandes, não houve ilegalidade na condenação e a prisão deve ser mantida.

No pedido, a defesa do condenado argumentou que a prisão não teria sido amparada em justificativa concreta e que o policial deveria ter o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, por não apresentar riscos à sociedade.

O vice-presidente do STJ afirmou que o Tribunal de Justiça cearense não entendeu ter sido demonstrada ilegalidade ou falha no decreto de prisão logo após a condenação. Ele destacou que, nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal (STF), não é cabível habeas corpus contra decisão do relator que, na instância anterior, indeferiu o pedido de liminar, como ocorreu no caso dos autos.

Ideraldo Amâncio foi condenado a 275 anos de prisão, juntamente com os também policiais militares Wellington Veras Chagas, Marcus Vinícius e Antônio José de Abreu Vidal Filho. No entendimento do júri popular, eles devem responder pelo asssassinato de 11 pessoas, tentativas de homicídio, tortura física e psicológica.

A Chacina do Curió, conhecida também como Chacina da Messejana, aconteceu em novembro de 2015, em Fortaleza. O crime teria sido motivado por vingança contra a morte de um policial. Nenhuma das pessoas assassinadas teve a ver com a morte do agente.