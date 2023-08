Morte de delegado no CE: procurador de 73 anos foi preso quatro vezes em 15 anos

A morte do delegado Cid Júnior Peixoto de Amaral, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, completou 15 anos e, nesse período, o acusado do crime, o procurador de Justiça Ernandes Lopes Pereira, de 73 anos, foi preso quatro vezes. A última prisão aconteceu em Brasíia (Distrito Federal), no último dia 27 de julho, em cumprimento a um mandado de prisão após sentença condenatória.

Pela decisão, o procurador, atualmente aposentado, foi condenado a 13 anos e nove meses de prisão. A prisão foi realizada em ação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) com a Polícia Civil do Distrito Federal.

O delegado Felipe Moreira, da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela ação, afirmou que o procurador de Justiça do Amapá foi autor do homicídio do delegado em 13 agosto de 2008.

Na época do crime, o procurador Ernandes foi preso em flagrante, houve a instrução criminal e o caso, no começo do ano de 2023, teve uma decisão condenatória definitiva, inclusive com expedição do mandado de prisão.



Em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal, em fevereiro deste ano, houve uma tentativa de capturar o aposentado. No entanto, ele teria colocado o carro contra os policiais civis e fugido.

No dia 27 de julho, os policiais conseguiram identificar onde ele estava residindo. Os agentes começaram a seguir o carro para realizar nova abordagem.