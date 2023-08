Grupo rouba capitão da PM no bairro Parangaba, em Fortaleza

Um grupo armado em um automóvel roubou um policial militar, na última quinta-feira, 27, no bairro Parangaba, em Fortaleza. O crime aconteceu na rua Capitão Américo Menezes. O POVO apurou que a vítima é um capitão da PM. As imagens do caso circularam nas redes sociais nesta semana.



Os criminosos teriam desembarcado do veículo gritando "perdeu, perdeu". Os pertences da vítima foram levados.

Imagens do circuito de segurança mostram que o policial militar, que estava acompanhado de outro homem, sacou a pistola e efetuou tiros em seguida. No entanto, os homens fugiram.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, em nota, que o policial foi vítima de roubo e reagiu para repelir a ação dos criminosos.