Defensoria abre inscrições para mutirão de reconhecimento de paternidade

A segunda edição da ação promovida pelo Condege, em parceria com as defensorias estaduais, ocorrerá no dia 19 de agosto

Começam nesta terça-feira, 1º de agosto, as inscrições para a segunda edição do mutirão para reconhecimento de paternidade “Meu pai tem nome”, do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), em parceria com as defensorias públicas estaduais.

Os atendimentos para quem fizer o agendamento prévio ocorrerão no dia 19 de agosto, nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Jaguaruana, Sobral e Quixadá. Na data, serão realizadas ações de conciliação e de investigação de paternidade.

Para isso, a Defensoria Pública vai atender pessoas maiores de 18 anos que não têm o nome do pai no registro de nascimento e querem entrar com ações judiciais e mães de crianças e adolescentes cujos pais se recusaram a registrar os filhos.

Também vão acontecer audiências extrajudiciais de mediação e conciliação para reconhecimento voluntário de paternidade.

As inscrições vão até o dia 13 de agosto pelo site da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), e as vagas são limitadas. Podem se inscrever pessoas que moram em Barbalha, no Crato e nas demais cidades onde as ações vão ocorrer.

A última edição do mutirão no Ceará teve 715 inscrições, sendo 69% dos casos de mães em busca do reconhecimento de paternidade dos filhos e 31% de pais que buscavam reconhecer seus filhos voluntariamente.

Serviço: Mutirão “Meu Pai Tem Nome”

Inscrições: 1º a 13 de agosto pelo site https://campanha.defensoria.ce.def.br/meu-pai-tem-nome-2023/

Mutirão: 19 de agosto

Endereços:

Fortaleza – rua Nelson Studart, s/n, no bairro Luciano Cavalcante

Juazeiro do Norte – rua Jonas de Souza Silva, 60, bairro Lagoa Seca (também contemplará população de Crato e Barbalha)

Sobral – avenida Monsenhor Aloísio Pinto, nº 1.200, no bairro Dom Expedito

Jaguaruana – rua São José, nº 1.547, no Centro

Quixadá – rua Juvêncio Alves, nº 660, no Centro (UniCatólica Quixadá)