Registro de candidaturas para eleições dos Conselhos Tutelares segue até sexta 4

Os registros de candidaturas para as eleições dos Conselhos Tutelares poderão ser enviados ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) até sexta-feira, 4. Os pleitos ocorrerão no dia 1º de outubro de 2023.

O atendimento é feito no Centro de Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas (Camu), na sede do TRE-CE, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

As informações dos candidatos, como número, nome e foto para a urna, serão recebidos pelo órgão, além dos nomes de mesários que participarão do processo eleitoral.

De acordo com o TRE-CE, a comissão eleitoral responsável deverá repassar as informações sobre os veículos e motoristas para entrega e recolhimento de urnas eletrônicas.

No último mês de junho, a Secretaria de Eleições, Atendimento ao Eleitor e Cidadania (SEC) do TRE-CE, por meio da Coordenadoria de Eleições (Coele), recebeu o planejamento dos pleitos, com a definição dos locais de votação e as respectivas seções. Os servidores voluntários que atuarão no processo também passaram por um treinamento.