Suspeito de induzir mulheres a abusarem dos filhos era de ONG

O cearense graduado em Psicologia, de 30 anos de idade, que é suspeito de induzir mulheres a abusarem dos próprios filhos e divulgar imagens na DarkWeb, era integrante de uma Organização Não Governamental (ONG) com foco nas pessoas com deficiência. Seis genitoras foram detidas no Ceará e no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 31, suspeitas de estupro de vulnerável.

A delegada Luciana Carvalho Mota, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, explicou que o homem aliciava as mães por meio de redes sociais que tinham cunho sexual, e, inicialmente, se mostrava disposto a iniciar um relacionamento. Ele está preso desde dezembro de 2022.

Ele escolhia mulheres com filhos pequenos e conversava por semanas, com algumas delas por meses. Durante essas conversas, ele aliciava as genitoras e parte delas enviava as imagens ao homem, que agia, exclusivamente, pela internet.

Dessa forma, ele publicava imagens na DarkWeb e chegou a fazer um tutorial para que outros criminosos pudessem abordar mulheres e fazer com que elas praticassem abusos sexuais.

A investigação aponta que o homem afirmava usar técnicas da formação em Psicologia.