PF cumpre seis mandados de prisão contra suspeitas de estuprarem os filhos

Seis mulheres são alvos de uma operação policial de combate a crimes sexuais contra crianças na internet durante a manhã desta segunda-feira, 27. A Polícia Federal (PF) cumpre seis mandados de busca e apreensão e uma medida de afastamento do lar no Ceará e no Rio de Janeiro.

A ação é fruto de uma investigação que começou em setembro do ano passado e já resultou na prisão de um homem em dezembro, acusado de tentar convencer mulheres em fóruns na internet a abusarem de seus próprios filhos.

Segundo a PF, mais de 12 mil arquivos como fotos, vídeos e conversas que comprovam os crimes foram encontrados na residência do suspeito em Fortaleza.

Sete meses após a captura do primeiro suspeito, as novas prisões são realizadas nos municípios de Fortaleza, Maranguape e Juazeiro do Norte, no Ceará, além da cidade de Belford Roxo no Rio de Janeiro.

As investigadas vão ser aliciadas pelos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, além dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de até 45 anos.

O trabalho policial objetiva a identificação e resgate das vítimas dos abusos, com apoio com o apoio dos Conselhos Tutelares II e IV do município de Fortaleza, do Conselho Tutelar II do município de Juazeiro do Norte e do Conselho Tutelar do município de Maranguape.

As investigações da operação “anêmona” (nome dado em referência ao animal que não cuida de seus filhotes) continuam em busca da identificação de novos suspeitos.