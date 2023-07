Irritator: cientistas pedem repatriação de outro fóssil cearense após volta do Ubirajara

Depois do sucesso na repatriação do Ubirajara Jubatus, um grupo de cientistas iniciou um movimento para o retorno de outro fóssil cearense, o Irritator Challengeri. Para isso, a equipe planeja enviar até setembro uma carta aberta ao governo do estado de Baden-Württemberg, na Alemanha, onde o crânio do animal está exposto.

Esse documento planeja demonstrar a importância que o fóssil pode ter para o avanço da ciência nacional e o conhecimento sobre a espécie. O texto busca colher assinaturas de pessoas comuns e estudiosos no assunto, a fim de chamar atenção pública e acadêmica para a repatriação do Irritator.

“Ele é um fóssil encontrado na Chapada do Araripe, mas como acontece com muitos fósseis contrabandeados, não sabemos em qual estado ele foi encontrado. Mas, independentemente disso, ele traz informações muito valiosas para a ciência e seria de grande importância para que os habitantes da região tenham contato e conheçam o seu patrimônio”, afirma o paleontólogo Juan Cisneros, um dos escritores da carta.

Para participar do abaixo-assinado, basta acessar o site do movimento #IrritarorBelongstoBR (Irritator Pertence ao BR, em inglês) e preencher o formulário disponibilizado pelos organizadores. A página também torna pública a carta que será enviada ao governo alemão bem como um pouco da história do animal.

Exposição e estudo do fóssil fora do Brasil são ilegais

O debate sobre o retorno do Irritator ocorre há décadas, desde o início da sua exposição, em 1991, no Museu Estadual de História Natural de Stuttgart (SMNS), na Alemanha. No entanto, a discussão voltou à tona após um estudo publicado em maio de 2023 na revista científica Palaentologia Electronica, que gerou reações contrárias da comunidade científica do Brasil.

Isso porque, desde os anos 1990, a legislação brasileira determina que qualquer exposição ou estudo de nossos fósseis deve ter a participação de cientistas nacionais. No caso dos holótipos (fósseis primordiais usados na descrição de novas espécies), a lei determina que estejam, exclusivamente, em coleções nacionais.

Em entrevista à repórter Catalina Leite, do O POVO+, o presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP) afirmou que o estudo deveria ser invalidado por desrespeitar a legislação do País.

“Eles têm que respeitar o que está na lei brasileira. Eles estão dispostos a disponibilizar réplicas e modelos 3D, mas não é isso que está dito (na lei)”, pontuou.

Irritator: grupo está otimista para o retorno no fóssil

Devido aos precedentes abertos com o caso Ubirajara, os líderes do movimento demonstram estar confiantes quanto ao retorno do fóssil. Ainda não há data para que isso aconteça, visto que o documento só será enviado após a coleta das assinaturas, que se encerra no próximo dia 28 de agosto.

A carta será enviada até o dia 4 de setembro, data limite para quem quiser remover sua assinatura. Ainda não há um local destinado para o Irritator no Ceará, pois o processo ainda depende da resposta do governo alemão. No caso do Ubirajara, o retorno foi dado em cerca de seis meses.

Para os pesquisadores, a volta do Irritator pode ser mais um grande passo para uma ciência mais igualitária ao redor do mundo.

“As atitudes colonialistas ainda são muito fortes, especialmente na paleontologia, e isso tem ajudado a manter as assimetrias de poder que observamos no mundo atual. Se quisermos avançar para um mundo mais justo, igualitário e diverso, as mudanças devem estar presentes nas formas como agimos em diferentes esferas da sociedade. Inclusive na ciência”, afirmou a paleontóloga Aline Ghilardi, em entrevista ao O POVO+.