Acert disponibiliza cursos e capacitações para profissionais do rádio

A empreitada, que conta com o apoio do Senac e do Senai, é voltada para os colaboradores das pequenas e médias estações espalhadas pelo Ceará

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) realizou, na noite desta quinta-feira, 27, o lançamento do projeto Rádio G21, que vai ofertar cursos, consultorias e capacitações aos colaboradores de médias e pequenas emissoras de rádio cearenses.

O projeto conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O intuito do movimento é fazer com que uma transformação inovadora possa ser observada nas diferentes estações espalhadas pelo Estado — angariando, assim, novos ouvintes e anunciantes por meio de técnicas de marketing e de transmissões criativas, por exemplo.

O catálogo de cursos à disposição abarca áreas como cultura gerencial, aprimoramento da qualificação profissional, além de planejamento na esfera do marketing e gestão de pessoas. A quitanda de opções ainda estende-se a temas sobre leis e normas jurídicas, além de contabilidade. Os encontros vão ser realizados nas sedes regionais do Senac e do Senai.



Ao O POVO, o advogado Afro Lourenço, presidente da Acert, sublinha que o projeto será essencial para que as empresas de comunicação possam progredir e desenvolver uma programação mais competitiva para o mercado. O florescimento de novas exibições ainda é destacado como sendo essencial para o público.



"O Rádio 21 é um iniciativa desenvolvida para dar oportunidade às emissoras de pequeno e médio portes avançarem no conhecimento sobre a nova gestão empresarial e de novas tecnologias digitais, a serem usadas para a comunicação. Com o apoio do Senac e do Senai, vamos levar esta oportunidade a muitos profissionais, algo fundamental. Quanto mais competitiva uma empresa for, mais ela tende a ganhar espaço e novos anunciantes", apontou Lourenço.

As emissoras participantes ainda vão acondicionar pesquisas acerca dos hábitos e tendências que brotam dos ouvintes com o objetivo de formular programas mais afeitos aos seus gostos — esse cenário também vai ser usada para conquistar novos parceiros.

Uma pesquisa veiculada pela Kantar IBOPE Media aponta que 78% dos moradores das 13 regiões metropolitanas do Brasil escutam rádio com frequência — na Grande Fortaleza, 82% das pessoas consomem rádio por mais de quatro horas diariamente.

"O rádio ainda é o melhor veículo de comunicação e de negócio para este ambiente da internet. Ele [o rádio] é muito eficiente e eficaz, porque tem a confiança do público. Esse cenário só pôde ser concretizado por causa de sua credibilidade. Tudo que é anunciado nele possui segurança. É essa virtude que nós estamos mostrando ao público", ressaltou o presidente da Acert.



Em atuação no Ceará desde março de 1977, a Acert promove encontros regionais a fim de fomentar debates acerca de temas cotidianos e sobre a maneira de expandir o escopo das emissoras de rádio no Estado. A entidade reúne cinco estações de televisão ancoradas em Fortaleza, além de 181 emissoras de rádio AM e FM — sendo 16 instaladas na capital cearense.