Crimes cibernéticos: 66 sites no Ceará foram retirados do ar em 2023

Entre janeiro e junho deste ano, 66 sites utilizados para crimes cibernéticos foram retirados do ar no Ceará. As páginas ofereciam desde produtos falsos e leilões fraudulentos até conteúdo pornográfico com o uso indevido da imagem de terceiros.

Os sites foram identificados a partir do monitoramento de boletins de ocorrência realizado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). A Polícia ainda constatou que os domínios simulavam até nomes de órgãos públicos, como o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE) e a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) para obtenção de informações pessoais e extração de dinheiro das vítimas.

As investigações da DRCC resultaram na captura de dois homens, ainda no mês de abril, apontados como responsáveis por 27 sites fraudulentos. Os suspeitos, identificados como Phelipe Maracaípe, 33, e Anderson Oliveira Frazão, 25, foram presos preventivamente pelos crimes de fraude eletrônica e violação de direitos autorais.

A operação, batizada de “Vacation free”, ainda resultou na apreensão de computadores, aparelhos celulares, joias, cinco veículos, sendo dois de luxo e bloqueio de R$ 2,5 milhões em bens e valores de contas bancárias.

Mesmo com a remoção dos sites na internet, o conteúdo ainda será preservado para investigação, que segue em andamento para identificar outros envolvidos nos crimes cibernéticos.