Conselho de Jovens Leitores do O POVO apresenta trabalhos e propostas para 2023

Em reunião no Espaço O POVO de Cultura e Arte, nesta sexta-feira, 28 de julho, jovens do Conselho de Jovens Leitores (CJL) do O POVO apresentaram trabalhos desenvolvidos em suas instituições e propostas de produções em áreas como tecnologia, comunicação e direitos sociais.

Esta é a segunda reunião com apresentações em estilo pitch das organizações representadas pelos conselheiros. Nesta sexta-feira, foram apresentadas a Comunidade Shalom, a Rede Cuca, a Casa Mãe África e o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) Jovem.

“É muito interessante analisando e ouvindo o que os outros colegas trazem de suas instituições, o que eu posso contribuir com a minha, porque eu acho que isso foi uma virada de chave muito importante para o conselho”, diz Ana Júlia de Sousa, conselheira no jornal e representante da Comunidade Shalom.

Para ela, fazendo conhecer a sua comunidade e conhecendo as outras instituições representadas, é mais fácil fazer interligações entre essas entidades. “Gostei muito especialmente das perguntas, dos diálogos. Achei muito inteligente esse momento porque, na troca, a gente consegue entender mais, adentrar mais e, de fato, se expor também”, conta a conselheira.

Na reunião anterior também foram apresentados a Articulação de Mulheres Brasileiras, Iracema Digital, Associação dos Jovens Advogados do Ceará (AJA CE), Lar Santa Mônica, Instituto Dragão do Mar, Faculdade CDL, Biblioteca Viva e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Outras instituições ainda devem ser apresentadas em futuros encontros.

Já Isaías Mateus, que apresentou a Rede Cuca, a qual representa como conselheiro, conta que pôde ver e aprender com outras instituições, inclusive descobrindo trabalhos que antes não conhecia. “Cada um aqui teve a oportunidade de colocar a sua instituição e seu trabalho como instituição na equipe”, relata Isaías.

A proposta de apresentações em estilo pitch vem acontecendo desde o mandato anterior, de 2022, quando o Conselho de Leitores adotou o modelo de representação jovem das organizações.

“Quando eles representam instituições, eles estão aqui representando bandeiras, então o que a gente quer é que eles dialoguem, que eles façam esse processo. Aqui é um espaço de formação política, de aprendizado, que é uma das funções do jornal O POVO”, explica Cliff Villar, diretor corporativo do O POVO.

Além das apresentações, durante a reunião também foram apresentadas propostas de produtos que devem ser desenvolvidos pelas comissões do Conselho de Jovens Leitores nas áreas de comunicação, cultura, educação, tecnologia, informação e geração de renda e direitos sociais.

“Nós vamos ter produtos editoriais, os cadernos, documentário, lives. Agora a gente vai fazer um processo de triagem desse material para a gente começar a concretizar, tirar do papel e fazer isso acontecer”, afirma Cliff.

As produções desenvolvidas pelas comissões ao longo de 2023 serão apresentadas no dia 27 de novembro deste ano. Além disso, ao final do ano, o CJL terá um caderno especial com uma página dedicada aos trabalhos de cada comissão.