Instalação de painéis solares em 32 escolas cearenses vence prêmio nacional

A inciativa da Seinfra contempla 31 cidades cearenses a partir de investimento de R$ 8,8 milhões do Fundo de Incentivo à Eficiência Energética e Geração Distribuída do Ceará

O projeto de instalação de 3.500 placas solares em 32 escolas da rede estadual venceu o Troféu Painel 2023, do Instituto Besc de Humanidades e Economia, na categoria Empreendimento Público. A premiação vai acontecer em novembro deste ano, em Brasília.



A iniciativa da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), contempla escolas em Fortaleza e em outras 30 cidades cearenses, entre elas Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Crateús e Canindé. As instalações tiveram início no ano passado.

Dentre as escolas escolhidas, 29 já têm os módulos fotovoltaicos em funcionamento. Nas demais, segundo a Seinfra, a implantação dos painéis está em fase de conclusão. Os equipamentos foram instalados a partir de investimento de R$ 8,8 milhões do Fundo de Incentivo à Eficiência Energética e Geração Distribuída do Ceará (FIEE).

Para a definição das instituições contempladas pelo projeto, foi realizado um levantamento que considerou a produtividade de ensino e as condições de cada instituição. Com os sistemas em pleno funcionamento, a previsão é de economia de R$ 1 milhão por ano nas contas elétricas.

“O benefício é para a escola e é para o Estado. São benefícios que se somam para ter uma energia de qualidade e contemplar as escolas e, no fundo, aquela questão de gerar energia e ter uma redução de custo,” afirmou o secretário de Infraestrutura Antônio Nei de Sousa.

O secretário informou que a Seinfra está realizando levantamento e cadastro junto à Secretaria de Educação (Seduc) para ampliação do número de escolas beneficiadas pela energia solar.

Além das escolas, a Seinfra também tem a pretensão de instalar sistemas fotovoltaicos em outros prédios públicos com grande demanda de energia.

“Estamos, em paralelo, com outro projeto que visa o mercado livre, que vai tratar também da questão dos outros prédios, dos outros pontos importantes, como grandes escolas, postos de saúde, hospitais, que demandam muita energia, a gente também introduzir a energia renovável com essa visão de redução de despesa,” explicou o secretário.

Um novo levantamento será realizado para definir quais prédios têm um maior consumo. Segundo Sousa, painéis já estão sendo instalados na Secretaria de Desenvolvimento Agrário (Ceasa/CE).

Para o Troféu Painel, o projeto de implantação dos painéis solares concorria com o Sistema de Geração de Energia Elétrica das Fontes Renováveis Biomassa de Lixo, empreendimento experimental na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Ponte Bioceânica da Itaipu Binacional, que liga as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. A iniciativa cearense venceu com 595 votos.