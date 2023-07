Dois homens são presos no interior do Ceará por estupro contra crianças e adolescentes

Dois homens foram presos na última quinta-feira, 6, nos municípios de Russas, a 171,1 km de Fortaleza e Palhano, a 158,4 km da Capital. Eles são investigados por crimes contra a dignidade sexual, dentro da operação “Infância Segura”, realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) em cidades da região Sul do Estado, que tinham crianças e adolescentes como vítimas.

Em Palhano, os agentes da polícia encontraram um homem de 37 anos, que era investigado pelo estupro da própria filha, em junho de 2021. À época, a vítima tinha 15 anos de idade. Já em Russas o preso foi um homem de 69 anos, acusado de ter estuprado duas crianças, uma de cinco e outra de sete anos de idade. As vítimas eram vizinhas do suspeito. Os dois homens tinham mandados de prisão abertos pelos crimes.

A identidade dos homens não será divulgada, para preservar as vítimas. Após a prisão, eles foram conduzidos à Delegacia Regional de Russas. Após os procedimentos, foram levados para unidades do Sistema Prisional do Ceará, onde seguem à disposição da Justiça.

Os trabalhos foram realizados pelo Núcleo de Proteção aos Grupos Vulneráveis (NPGV) da Delegacia Regional de Russas. As investigações continuam para tentar identificar outras pessoas que possam estar envolvidas nesse tipo de crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3411.8567, número da Delegacia Regional de Russas.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.