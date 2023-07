Elmano se reúne com SAP por implementação de câmeras corporais por policiais penais

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), irá se reunir nesta segunda-feira, 3, com o secretário da Administração Penitenciária do Estado (SAP), Mauro Albuquerque, para definir o início da instalação de câmeras corporais (bodycams) nos uniformes de policiais penais.

A informação foi dada pelo petista durante entrevista coletiva na inauguração do Vapt Vupt do Shopping Central, no Centro de Fortaleza. Segundo o governador, todos os trâmites para a implementação do projeto já foram resolvidos e a medida depende apenas da definição da data de lançamento.

“Nós temos uma reunião hoje com o secretário da administração penitenciária, já para definir a data em que nós vamos começar a implantação. Já está tudo pronto. Nós vamos imediatamente marcar a data de evento para poder fazer o lançamento. Em seguida, serão [implementadas] em algumas áreas da polícia militar”, pontuou o chefe do executivo estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Sesc Ceará abre inscrições para formação gratuita no Ensino Médio

Servidores do Detran, despachantes e empresários são presos por adulteração de carros

Mais de 200 incêndios em veículos foram apagados em 2023; veja orientações

A pauta é defendida por Elmano desde o mandato como deputado estadual, quando chegou a ser aprovado projeto de indicação dele pela Assembleia Legislativa do Ceará. O uso das câmeras vem sendo discutido com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) desde a gestão da ex-governadora Izolda Cela. Em novembro do ano passado, o ainda governador eleito determinou o próprio governo como limite para a instalação.

“Eu estou muito convencido e a governadora Izolda Cela já autorizou, mas eu tenho a absoluta garantia de que, se não conseguir fazer até o fim do governo da Izolda, no meu governo todo o sistema prisional terá sistema de videomonitoramento nos presídios e câmera com o policial penal”, afirmou Elmano em entrevista ao Jogo Político, do O POVO.

Ampliação

O tema também foi abordado durante a reunião do secretariado estadual, na última sexta-feira, 30, no Palácio da Abolição, onde os 32 secretários e secretárias do governo realizaram um balanço dos primeiros seis meses de gestão.

Na ocasião, o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Elânio Oliveira, confirmou que a medida também será aplicada na Polícia Militar, ainda neste ano. De acordo com o secretário, foi feito um estudo a partir de exemplos do uso em outros estados e, até o final do ano, as câmeras devem ser devem ser compradas e instaladas.

Elânio também explicou que as câmeras passarão por etapas de instalação. Inicialmente, elas passaram por um período de testes em poucas viaturas para “testar e ver se vai atender a demanda”. Confirmada a eficiência do programa, mais câmeras serão adquiridas para o restante da frota.

Implementação ocorre em meio à denúncias

O processo de implementação das câmeras aos uniformes dos policiais chega aos seus trâmites finais em meio a uma série de acusações de maus-tratos cometidos contra presos dentro do sistema penitenciário.

No final de junho, a Justiça do Ceará determinou o afastamento da diretoria da Unidade Prisional Agente Elias Alves da Silva (CPPL-IV), após denúncias de agressões e humilhações de detentos no presídio. À época, a SAP emitiu nota contrastando o depoimento de um dos detentos, onde afirmou que ele teve um “surto psicótico” e passou a agredir os agentes, obrigando os policiais a usarem da força para contê-lo.

O atual titular da pasta, Mauro Albuquerque já sofreu fortes críticas sobre sua condução do sistema prisional. Em dezembro do ano passado, um grupo de entidades, movimentos sociais e parlamentares do Psol emitiram uma nota em repúdio à recondução do especialista em segurança pública e gestão prisional ao cargo.