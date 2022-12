Entidades e parlamentares emitem nota contra recondução de Mauro Albuquerque na SAP

Os integrantes do documento se manifestam contra a "insustentabilidade" do modelo de condução da SAP por Albuquerque e citam "denúncias de violências e assédio" além do "adoecimento em escala dos servidores da pasta"

Entidades, movimentos sociais e parlamentares do Psol no Ceará emitiram nota de repúdio após o governador eleito Elmano de Freitas (PT) anunciar a recondução do policial civil e especialista em Segurança Pública e gestão prisional, Mauro Albuquerque, como secretário de Administração Penitenciária (SAP). Ele manteve seu cargo na pasta, onde está desde o início do segundo mandato de Camilo Santana (PT).

O documento tem 60 assinaturas de grupos de advogados, comissões de Diretos Humanos, pastorais carcerárias, movimentos que discutem o tema da segurança pública e do encarceramento em diversas regiões do Brasil. A nota também conta com o apoio do deputado estadual Renato Roseno (Psol) e das integrantes do mandato coletivo Nossa Cara, da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

O texto cita decepção com a indicação de Mauro. "Acompanhamos nos últimos 4 anos a escalada de violência institucional sistemática constatada por diferentes órgãos. Todas as informações foram dadas ao governo eleito. Tínhamos a expectativa de que haveria mudança. Não apenas mudança de nomes, mas mudança de paradigma", inicia o documento.



Os integrantes do documento se manifestam contra a "insustentabilidade" do modelo de condução da SAP. Eles citam "denúncias de violências e assédio" além do "adoecimento em escala dos servidores da pasta".

"Imaginávamos que seríamos ouvidos e que nossa voz seria levada em consideração pelo novo governo, já que o atual tampouco deu relevância a essas denúncias. Estávamos errados. O Governo Federal reviu a indicação para a futura Secretaria de Políticas Penais", finalizou o texto.

Elmano começou a anunciar os primeiros nomes que vão compor seu secretariado na tarde desta sexta-feira, 23, quando foram confirmados os titulares de sete pastas.



Assinam o documento:

01-Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares do Ceará (Renap Ce)

02- Comissão de Direitos Humanos da Oab/Ce

03- Pastoral Carcerária do Estado do Ceará

04- Pastoral Carceraria Nacional

05- Grupo de Pesquisa Margens, Culturas e Epistemologias Dissidentes - MARGENS/UECE

06- Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos- CEDDH (Presidência)

07-Coletivo Vozes de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo e Prisional do Ceara

08- Coletivo Flor do Urucum

09- Movimento pela Vida de Pessoas Encarceradas do Ceará (MOVIPECE)

10-Renato Roseno (presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa)

11-Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa

12-Iniciativa Direito a Memória e Justiça Racial

13-Rede de Comunidades e Movimento Contra a Violência

14-Movimento Candelária Nunca Mais

15-Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado

16-Frente pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro

17-Rede de Mães e Familiares Vítimas de Violência da Baixada Fluminense

18-Movimentos de Mães da Amar

19-Frente pelo Desencarceramento Piauí

20-Frente pelo Desencarceramento Espírito Santo

21-Coletivo FAPAM

22-Frente Estadual pelo Desencarceramento Amazonas

23-Coalizão pela Socioeducação

24-Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luiza Mahin

25-Frente pelo Desencarceramento de Goiás

26-Frente pelo Desencarceramento da Paraíba

27-Frente pelo Desencarceramento do Acre

28-Frente pelo Desencarceramento em Sergipe

29-Coletivo Mulheres Arteiras de Sergipe

30-Frente pelo Desencarceramento em Rondônia

31-Agenda Nacional Pelo Desencarceramento

32- Sindpen- Sindicato dos Policiais Penais

33- Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Fortaleza

34- Pastoral Carcerária da Diocese de Limoeiro do Norte

35- Centro de Defesa da Crianças e do Adolescente - CEDECA

36- Frente Estadual pelo Desencarceramento do Ceará

37- Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas

38- Fórum Cearense de Mulheres

39- Sociedade da Redenção

40- Travessias: Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Culturas Juvenis, Afetividades e Direitos Humanos/UECE

41- Associação Cearense de Diversidade e Inclusão

42- Fórum Caririense de Combate à violência de gênero LGBTFOBIA

43- Associação Nordestina de LGBT

44- Articulação de Direitos Humanos dos Missionários Combonianos do Brasil

45- Mandata Coletiva Nossa Cara/CMFor

46- Frente de Mulheres do Cariri

47- Grupo de Valorização Negra do Cariri

48- Coletivo Marielle Franco Cariri

49- Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Ceará

50- Instituto Horacio Didimo de Arte, Cultura e Espiritualidade

51- Coletivo FAFIB

52- Frente Estadual pelo Desencarceramento da Bahia

53- Fórum Popular de Segurança Pública Ceará

54- Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim

55- Associação Espírita de Umbanda São Miguel - AEUSM

56- Movimento RUA - Juventude Anticapitalista

57- Coletivo de esposas de Rondônia

58- Afaparo - Associação dos familiares dos presos de Rondônia

59- Coletivo de mães de Rondônia

60- Frente pelo Desencarceramento do Rio Grande do Norte

