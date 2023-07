Mais de 200 incêndios em veículos foram apagados em 2023; veja orientações

O levantamento, realizado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, representa o maior número de incêndios em veículos nos últimos quatro anos. Equivale a mais de um caso por dia no Estado no primeiro semestre

Pelo menos 206 incêndios em veículos foram registrados nos seis primeiros meses de 2023, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O dado equivale a mais de um caso por dia registrado no Estado. O número representa o maior quantitativo de incêndios em veículos nos últimos quatro anos. O levantamento levou em consideração motocicletas, veículos de passeio, caminhões, bitrens, transportes coletivos, embarcações e aeronaves.

O resultado também indica um aumento de 4%, quando comparado com o mesmo período de 2022, onde 197 incêndios de veículos foram apagados. Em 2022, durante o ano, o CBMCE atendeu 419 incêndios de veículos.

Acidente em Crateús

Na madrugada deste sábado, 1º, por volta das 2h55min, mais um caso foi registrado. Um veículo de passeio colidiu com um poste na avenida Doutor Soares, de frente ao Batalhão do Exército, no bairro Venâncios, em Crateús.

De acordo com o 3º sargento Marcelo Lima Silva, “para o combate e o rescaldo foram utilizados mil litros de água da viatura ABTS 02, o condutor foi retirado do veículo por populares. Contudo, o veículo sofreu perda total”, informou o comandante. O condutor foi socorrido para uma unidade hospitalar da região.

Como prevenir incêndios em veículos

De acordo com o CBMCE, as medidas que podem ser adotadas para prevenir incêndios em veículos:

– Revise regularmente seu veículo acionando um mecânico de confiança. Isso inclui verificar o sistema elétrico, o sistema de combustível, as mangueiras e outras peças críticas.

- Evite fumar no carro: a atitude é apontada como uma das principais causas de incêndios em veículos. Além de evitar fumar, mantenha isqueiros e cigarros fora do alcance de crianças.

– Cuidado com objetos inflamáveis: não armazene objetos ou líquidos inflamáveis perto do motor ou dos sistemas elétricos.

– Instale detectores de incêndio: os equipamentos podem ajudar a detectar incêndios em seus estágios iniciais e evitar danos graves ao veículo.

– Conheça a localização do extintor de incêndio: certifique-se da localização do extintor de incêndio no veículo e saiba como usá-lo corretamente em caso de emergência. O equipamento tem prazo de validade, que deve ser checado regularmente.