Foragida por mandar matar o marido e o amante no Ceará, "Viúva Negra" é presa no Rio Grande do Norte

Amante da "Viúva Negra", que também era sobrinho do marido dela, teria participado da morte do esposo. Ele acabou sendo morto anos depois. A suspeita teria fugido para o estado potiguar para se esconder das autoridades

Uma mulher de 42 anos, apontada como a mandante dos assassinatos do marido e do amante dela no Ceará, foi presa nessa quarta-feira, 28, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Conhecida como "Viúva Negra", Lucivânia Abreu Marques estava foragida e foi presa após trabalho conjunto entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN).

O então marido da suspeita, o empresário Antônio Lucieudo e Silva, foi assassinado em 2015 no bairro Boa Vista, em Fortaleza.

Já o amante da mulher, José Deivanir Campelo da Silva, que era sobrinho de Lecieudo, foi morto em 2019, em Cascavel.

No dia 18 de março de 2015, Antônio Lucieudo e Silva e o sobrinho dele, Deivanir Campelo da Silva, saíram para almoçar e, na volta, foram abordados por um motociclista.

A investigação aponta que Lucivânia, a "Viúva Negra", e Deivanir, o amante dela, contrataram esse motociclista para matar Lucieudo.

Deivanir, que conduzia o veículo, saiu do carro e levou a chave, deixando o tio sozinho. Lucieudo foi atingido então com um disparo na cabeça e chegou a ser socorrido, porém não resistiu.

O autor do disparo fugiu após o crime e se envolveu em um acidente durante a fuga, abandonando o veículo. A partir da motocicleta, os policiais iniciaram a investigação e, após buscas, ele foi localizado.

Em depoimento, o homem confessou que foi contratado para matar o empresário pela quantia de R$ 10 mil.

Segundo as investigações, Lucivânia e o amante teriam premeditado a morte do esposo da mulher, pois os dois mantinham o relacionamento extraconjugal.

Amante da "Viuva Negra" foi morto anos depois da morte do marido dela

Em 2019, Deivanir foi atingido por disparos em uma estrada com pouco movimento, no município de Cascavel. A PC-CE apontou que a suspeita teria planejado o crime e contratado duas pessoas para assassiná-lo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Lucivânia, que já tem passagens por homicídio, teria fugido para a capital potiguar para se esconder das autoridades.

Um novo mandado de prisão preventiva foi cumprido contra a mulher, que deverá ser recambiada ao Ceará. Os outros suspeitos de participação nos crimes já cumprem penas em unidades prisionais.