Casa Militar do Ceará inicia testes com viatura elétrica

A viatura será usada no patrulhamento da área de segurança do Palácio da Abolição

A Casa Militar do Ceará inicia a fase de testes da primeira viatura elétrica, que será usada no patrulhamento da área de segurança do Palácio da Abolição, em Fortaleza. A entrega do veículo ocorreu na sede do Governo, na manhã dessa terça-feira, 27.

Homem atira mais de 10 vezes contra prédio residencial em Fortaleza; LEIA

“A viatura veio para a Casa Militar em caráter de comodato, a fim de ser utilizada numa fase experimental e para fazermos os ajustes e as críticas necessárias à empresa, referenciar o veículo da melhor forma possível, fazendo os devidos ajustes e correções, para que possamos colocá-lo em uso na segurança pública do nosso estado”, disse o tenente coronel da Polícia Militar do Ceará (PM) Erlânio Matoso, assessor executivo da Casa Militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, o veículo é sustentável, tornando o Ceará referência no empreendedorismo sustentável e das energias renováveis. A viatura, disponibilizada pela parceria com a empresa BYD, tem autonomia para 400 km com duas formas de recarga, a rápida, que dura duas horas, e a prolongada, que dura até oito horas.

Nos próximos 90 dias, a viatura estará em testes, sendo cedida à Casa Militar. Por meio dessas ações, o órgão poderá implementar políticas públicas de segurança pública e tornar o equipamento um cartão postal do Estado.