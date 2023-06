Homem é preso em Fortaleza em operação contra hackers que atacavam sites do governo

As Polícias Civil do Distrito Federal (PCDF) e do Ceará (PCCE) deflagraram nesta terça-feira, 27, a operação "Inceptum", com o objetivo de desarticular um grupo de hackers que realizava ataques a plataformas do governo. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Taguatinga (DF) e Fortaleza (CE).

As duas pessoas investigadas faziam parte de um grupo responsável por ataques cibernéticos feitos nos últimos meses. O delegado-chefe Giancarlos Zuliani, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), explicou, em nota, que o grupo invadia sites públicos para interromper os serviços.

No Distrito Federal, o último ataque identificado foi realizado no dia 18 de outubro de 2022, quando a rede interna GDFNet foi alvo de ataque cibernético.

No mandado cumprido na residência do suspeito em Fortaleza, os policiais encontraram um computador com credenciais que forneciam acesso a sites e bancos de dados vinculados à segurança pública de vários estados brasileiros.

As credenciais permitiam o acesso a informações confidenciais de instituições e de pessoas públicas e comuns. As informações possibilitavam a produção de dossiês contra autoridades, comercialização e fornecimento dos dados das vítimas para a aplicação de golpes na internet e a venda de dados pessoais, obtidos de forma clandestina.

O investigado que reside em Taguatinga, no Distrito Federal, realizava a venda de documentos falsos, como certidões de óbito e carteiras de vacinação.

Nesta terça, 27, a PCDF, em ação conjunta com a PC-CE, também deflagrou a terceira fase da operação "Payback". Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em Fortaleza.

A operação investiga a subtração de valores de uma instituição financeira a partir de um erro no aplicativo “internet mobile banking”. O crime foi cometido entre os dias 27 e 28 de março de 2022.

O erro permitia que o usuário realizasse o cancelamento de operações, como o agendamento de um Pix, mas que o valor fosse creditado em favor do titular da conta. Os valores eram transferidos para outras contas ou utilizados no pagamento de boletos e compras diversas.

O valor movimentado na fraude chegou a R$ 3 milhões somente no Distrito Federal.