Gestante é agredida em Fortaleza ao pedir alimentos em residência

Uma mulher gestante foi agredida no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, no último sábado, 24. Ela tem deficiência na fala e, no dia das agressões, estava pedindo alimentação de porta em porta quando foi espancada. As informações são de moradores.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a equipe do 21º Batalhão da PM socorreu uma mulher grávida lesionada na rua Virgílio Neto. Ela foi socorrida ao Gonzaguinha do José Walter. "Mulher e feto estavam estáveis", informou a corporação.

O autor do crime não foi encontrado. Os moradores estão revoltados pela situação e pedem justiça.

Conforme O POVO apurou, a mulher recebeu alta médica. Os moradores informaram ainda que a mulher vive em situação de vulnerabilidade, seria dependente química e trabalha informalmente vigiando carros estacionados.

De acordo com a vizinhança, ela não é agressiva, e nunca houve histórico de qualquer situação semelhante a esse espancamento.