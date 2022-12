Site do Governo do Ceará é invadido por hackers

Site do Governo do Ceará é hackeado na manhã desta segunda, 12

Site do Governo do Ceará foi invadido por hackers nesta segunda, 12. As ações do ataque seguem com frases de apoio golpista, além da contestação aos votos de nordestinos direcionados ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O POVO solicitou mais informações à assessoria de comunicação do Governo e foi informado que a Polícia Civil investiga o caso e a equipe de Tecnologia da Informação do Estado tenta retomar o acesso.