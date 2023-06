Programa do Governo do Ceará quer capacitar 8,4 mil alunos em tecnologia da informação

O investimento de R$ 34 milhões é do Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Projeto será realizada por Instituições de Ensino Superior através do programa Residência em TIC

O Governo do Ceará lançou 8.400 novas vagas para a segunda etapa do Programa C-Jovem, que forma alunos em Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC). O Investimento de R$ 34 milhões vem do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), captados pela Lei de Informática, por meio do programa Residência em TIC.

A iniciativa visa capacitar jovens para atuar no mercado de novas tecnologias. A meta é chegar a 100 mil jovens em cinco anos. Lançamento foi realizado nesta sexta-feira, 23, com a presença do governador Elmano de Freitas e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

"Nós vamos permitir que os jovens possam estar preparados para o mercado de trabalho em uma área de melhores salários, maiores oportunidades. Favorece a juventude ter mais empregabilidade", afirmou o governador Elmano de Freitas. Segundo a ministra, o lançamento da nova fase do C-Jovem "mostra a consistência e a qualidade dos professores, dos estudantes, e uma determinação que o governo do Ceará tem".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O público-alvo são estudantes do ensino médio, recém-formados no ensino médio (até 3 anos) e alunos do ensino superior. O reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), professor Hildebrando dos Santos destaca a importância da "cooperação e integração entre empresa, governo e universidade".

"É uma formação dentro do próprio ambiente empresarial, industrial, aqueles que demandam esse tipo de serviço. A universidade cuida de uma parte da formação, acompanha, coordena e faz a tutoria dentro das empresas de TI que são, eu chamaria sócias, são parceiras", detalha.

Nessa nova fase, o C-Jovem atuará como projeto de extensão das Instituições de Ensino Superior (IES) participantes: Uece, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e Universidade Federal do Ceará (UFC).

As atividades ocorrerão de forma virtual, 10h/semana, durante um ano, totalizando 480 horas. No último trimestre, os estudantes irão aplicar os conhecimentos adquiridos por meio de uma imersão nas empresas parceiras.

"A ideia é que a gente consiga fortalecer as parcerias, ampliar o leque de empresas parceiras e a nossa capacidade de formar e capacitar em um curto espaço de tempo, mas com excelência", acrescenta Hildebrando.

O programa explora as habilidades de formação em TIC, Empreendedorismo e Inovação, Raciocínio Lógico, Comunicação e Relacionamento Interpessoal, e Inglês para Profissional de TIC.

Os alunos podem escolher entre sete trilhas de tecnologia: desenvolvimento iOS, desenvolvimento Android, Nuvem, Java, Infraestrutura 5G, Inteligência Artificial e FullStack, este último ofertado pela Uece em parceria direta com o Instituto Atlântico.

O Programa C-Jovem foi criado em 2022 e já alcançou mais de 11 mil jovens de 174 Escolas Estaduais de Educação Profissional e de Tempo Integral, em 73 municípios cearenses.

O C-Jovem é desenvolvido pelo Governo do Ceará, por meio das secretarias da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), da Educação (Seduc), do Desenvolvimento Econômico (SDE), do Planejamento e Gestão (Seplag), do Trabalho (STE) e da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), em parceria com Uece, IFCE e UFC, Iracema Digital, Sebrae, FIEC/Senai, Fecomércio/Senac e Instituto Atlântico.

Novos investimentos

Serão R$ 14,4 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), operados pela Finep. Serão R$ 7,3 milhões destinados a dois projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec), voltados para o fomento à infraestrutura de apoio à produção de rochas e minerais industriais e para a busca de soluções tecnológicas para a indústria de petróleo e gás.

A Finep destinará ainda R$ 7,1 milhões para promover parcerias entre a tríplice hélice da inovação e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do Cariri e de Sobral, com o financiamento dos Centros de Inovação Tecnológica da Universidade Regional do Cariri (Urca), no Crato, e da Universidade do Vale do Acaraú (Uva), em Sobral.