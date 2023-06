Governo do Ceará oferta mais de 8 mil vagas para jovens na área de tecnologia

Investimento será de R$ 34 milhões, com capacitação em seis linhas diferentes dentro do ramo tecnológico

Serão ofertadas 8.400 vagas para jovens no C-Jovem, projeto que capacita estudantes na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A segunda etapa da iniciativa foi lançada no Palácio da Abolição nesta sexta-feira, 23 de junho, pela manhã.

Estiveram presentes o governador Elmano de Freitas (PT) e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O investimento total foi de R$ 34 milhões, por meio do programa federal Residência em TIC. São seis áreas nas quais os estudantes recebem capacitação: Nuvem, Infraestrutura 5G, Fullstack, Inteligência Artificial, Java e Desenvolvimento Android. Poderão fazer parte do projeto estudantes de ensino médio, recém-egressos do ensino médio (há até 3 anos) e alunos do ensino superior.

Nesta nova fase, o C-Jovem será executado como projeto de extensão da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Instituto Federal do Ceará (IFCE) e Universidade Federal do Ceará (UFC).

Planejamento de cinco anos

O C-Jovem foi lançado em abril do ano passado. Em dezembro, foi inaugurado o primeiro Laboratório de Inovação Tecnológica, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Segundo o Governo do Estado, a meta é capacitar 100 mil jovens em cinco anos.

Neste ano, a previsão é de formar mais de 5.000 alunos da rede pública. A ideia é atingir todo o Estado, estabelecendo parcerias com empresas para viabilizar o ensino e a capacitação.

Além das universidades já mencionadas, o programa é resultado de uma proposta conjunta do Governo Estadual, por meio das Secretarias da Educação (Seduc); do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet); Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Secitece); e Planejamento e Gestão (Seplag), com intermédio da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).